Meunier met de zware knipoog: "Mijn zes miljoen verslaat hun 400 miljoen, misschien moeten ze schrik krijgen"

door Johan Walckiers

door

Thomas Meunier lacht om zijn beslissende rol bij PSG

Foto: © photonews

Wie is momenteel een betere rechtsback dan Thomas Meunier. De Rode Duivel steekt in bloedvorm, zowel defensief als offensief. Hij was al rechtstreeks betrokken bij dertien doelpunten dit seizoen. Gisteren was hij de grote man met twee doelpunten tegen Dijon. En daar kon hij wel mee lachen.