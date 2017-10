Hilarisch! Van der Gijp en co lachen met geheime training voor grensrechters: "Je hoopt toch dat je vrouw dit niet ziet?"

door Redactie



Foto: © photonews

De Belgische scheidsrechters krijgen ook dit seizoen behoorlijk wat kritiek te verduren. De professionalisering is echter zowel in België als in het buitenland ingezet, al zorgt die soms nog steeds voor de nodige hilariteit.