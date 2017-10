Wat is Genk met Albert Stuivenberg van plan? Algemeen directeur Patrick Janssens geeft het antwoord

Genk lijkt lang niet meer op de ploeg die vorig seizoen nog furore maakte in de Europa League. Als wel vaker wordt er in moeilijke tijden in de richting van de coach gekeken, al blijft het Genkse bestuur rustig.

"In zulke situaties is de trainer de gemakkelijkheidsoplossing, maar dat moet je alleen doen als je ervan overtuigd bent dat de oorzaak daar ligt en dat je daarmee het probleem oplost. Dat gevoel hebben we op dit ogenblik niet", aldus algemeen directeur Patrick Janssens bij Sporza.

Rationaliteit en stabiliteit

"We merken dat het voetbal beter wordt, alleen hebben we de resultaten nog niet. Ik zie geen enkele reden om dat bij te sturen. Ik denk dat het voetbal ook een beetje gebaat is bij een beetje rationaliteit en stabiliteit."