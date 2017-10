Ze zullen het geweten hebben in Mechelen: "Hij was bijzonder boos"

Matthys wou zijn ploegmaats niet afbreken, maar het was duidelijk dat er bepaalde afspraken niet nageleefd werden. Dat liet ook Yannick Ferrera na de match doorschemeren. "De coach was daar bijzonder boos over na de match", knikte Matthys. "We hebben nog geprobeerd om het tij te keren, maar de derde goal viel te laat."

Ook Seth De Witte, die mee in de verdedigende malaise deelde, sloeg mea culpa. "Het was niet goed genoeg, dat weten we ook wel. We hebben niet goed verdedigd. Waarom we zo hoog stonden tegen die snelle aanvallers? We wilden hoog druk zetten."