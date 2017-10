Positie van Anastasiou nu héél erg wankel, Kortrijk-coach legt uit wat het grote probleem is van zijn team

Kortrijk kwam snel op voorsprong, maar Standard keerde de situatie nog helemaal om. "We kwamen naar hier met het plan om met onze snelheid voorin problemen te veroorzaken", legt de Kortrijk-coach uit. "We zijn goed gestart, maar daarna verloren we de concentratie. De keuzes die we maken, zijn dodelijk voor onze ploeg."

'Te makkelijke tegengoals'

De Kerels gaven opnieuw te makkelijk tegengoals weg. "De concentratie was er niet bij de eerste twee tegengoals, maar na dom balverlies net voor de rust was de wedstrijd al gespeeld. We blijven de foutjesal een heel seizoen maken en herhalen, zonder dat Standard vandaag iets bijzonder deed."

De positie van Anastasiou staat meer dan ooit ter discussie. "Ik heb nog niets van het bestuur gehoord. We zullen wel zien wat het wordt", aldus de trainer. "Maar aan kwaliteit in de kern ligt het niet, want deze ploeg heeft tegen Zulte Waregem en Anderlecht getoond dat het kan voetballen. Maar focus blijft zo belangrijk in het voetbal."