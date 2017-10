Conte legt uit waarom Chelsea nu al negen punten achterstand, Conte werpt al half de handdoek in de ring

De vergelijkingen met vorig seizoen vliegen in Engeland natuurlijk in het rond. "Maar vorig seizoen is het verleden. Dit is een andere kern", aldus Conte. "Vorig seizoen speelden we ook geen Europa League of Champions League. Nu moeten we met vier competities omgaan en we hebben een aantal problemen."

De achterstand op Manchester City bedraag nu wel al negen punten. "Het wordt een moeilijk seizoen, maar we moeten bouwen naar de toekomst toe. We moeten nieuwe spelers de kans geven om ervaring op te doen in deze competitie. En we moeten jonge spelers de kans geven om zich te tonen bij Chelsea. We moeten geduldig zijn!"