Cercle-voorzitter licht keuze voor Vercauteren toe met een opvallende quote: "We kozen uit de aanbiedingen niet voor de beste trainer, maar..."

De nummer 3 uit de Proximus League wil zo snel mogelijk weer naar eerste klasse. En dus besefte voorzitter Frans Schotte dat de nood hoog was bij groen-zwart.

"Om te promoveren moeten we minstens 1 periodetitel veroveren. Op drie matchen van het einde van de 1e periode hebben we het niet meer in eigen handen. Vandaar de beslissing om het roer om te gooien", vertelt de preses bij Sporza.

Cercle kwam niet zomaar bij Vercauteren uit, geeft Schotte nog aan. "Als vervanger hebben we niet uit de aanbiedingen de beste trainer gekozen, we zijn zelf op zoek gegaan naar de beste optie voor Cercle."