Serieuze kink in de kabel: 'Club Brugge heeft de nieuwe Emmanuel Dennis in het vizier, maar zit met een probleem'

Blauw-zwart heeft de smaak te pakken, want midden september raakte bekend dat met Nazifi Yahaya een landgenoot van de Nigeriaan op proef zou komen in West-Vlaanderen. (Dat leest u HIER)

Nu zit er een kink in de kabel. Wegens visumproblemen geraakt de Nigeriaanse jeugdinternational niet in België. De ambassade keurde een officiële uitnodiging af omdat men niet over genoeg financiële middelen zou beschikken om zijn verblijf ter plekke te betalen, laat de entourage weten aan All Nigeria Soccer.

Hoe het nu verder moet met de proefperiode zal nog blijken. Ook Atlético Madrid liet zijn oog al vallen op de zestienjarige aanvaller.