Leko toont begrip voor rode kaart Limbombe: "Dat zal ook wel hebben meegespeeld"

De reactie van Ivan Leko was vrij verrassend te noemen. De Kroaat had klaarblijkelijk geen probleem met het feit dat Limbombe nu de volgende wedstrijd mist. "Voetbal is emotie en passie. Ik heb begrip voor wat Anthony deed. Dat hij voor zijn rode kaart de winnende treffer maakte, zal ook wel hebben meegespeeld", aldus Leko aan Het Laatste Nieuws.

Club Brugge staat door de 2-3-zege tegen Oostende comfortabel op kop in het klassement en kan pronken met een indrukwekkende 27 op 30. Alleen op bezoek bij Moeskroen kon het niet winnen. Tweede in de stand Charleroi volgt al op zes punten.