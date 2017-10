Zorgen om twee jongens bij Gent: enkel sterkhouder geraakt en recordaankoop die niet van tribune komt

Danijel Milicevic moest na een uur de strijd staken. De middenvelder kon niet meer verder en leek achteraf bezorgd over de komende week. Zijn enkel was immers serieus geraakt. "Hij is helemaal gezwollen", aldus de creatieveling van de Buffalo's. "Na tien minuten had ik al twee keer een trap erop gekregen. We zullen zien, maar ik hoop dat ik tegen Kortrijk kan spelen."

Een andere jongen waar er stilaan vragen over gesteld mogen worden, is Franko Andrijacevic. De recordaankoop van Gent zat voor de tweede keer op rij in de tribune. Zijn fysieke paraatheid zou niet goed genoeg zijn.