Nu ook officieel: Rode Duivels behouden vijfde plaats en ontlopen deze toppers op het WK

De loting zal op 1 december in Moskou plaatsvinden. Daarvoor zullen nog negen ploegen moeten strijden om een WK-ticket. De loting voor de barragematchen zal morgen gebeuren.

België zit dus in pot 1. Met hen ook gastland Rusland, Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, Polen en Frankrijk. Deze landen ontlopen de Rode Duivels, maar in het slechtste geval wordt Spanje de mogelijke tegenstander. De Spanjaarden zitten namelijk in pot 2. Chili, negende in de stand, wist zich niet te kwalificeren.

Top 10 FIFA-ranking

1. Duitsland

2. Brazilië

3. Portugal

4. Argentinië

5. België

6. Polen

7. Frankrijk

8. Spanje

9. Chili

10. Peru