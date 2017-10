🎥 Straf! Tsjechische speler van Derby County scoort al na 24 seconden

Het duel tussen de twee middenmotors in de de Championship, de Engelse tweede klasse, was nog maar net op gang gefloten of de eerste goal viel al te noteren. En die mocht er best wezen. De Tsjechische voorhoedespeler Matej Vydra trof raak vanop 25 meter.

De East Midlands derby tussen rivalen Derby County en Nottingham Forest eindigde op 2-0. Het was nog maar de eerste zege voor Derby in vijf wedstrijden. Derby staat dertiende, Nottingham één plaats lager op de veertiende plaats.

Bekijk hieronder de goal (Opgelet: laden van de video kan even duren)