Chelsea-fans zijn oude bekende duidelijk nog niet vergeten: "Kom terug" en "Hij is nog steeds beter dan Batshuayi"

door Maarten Cattaert



Didier Drogba doet het op 39-jarige leeftijd nog steeds uitstekend, de Chelsea fans zouden hem graag zien terugkeren

Foto: © photonews

In de herfst van zijn carrière is Didier Drogba nog steeds in grote doen. Momenteel komt hij uit voor het Amerikaanse Phoenix Rising FC. De Chelsea-fans zijn hem duidelijk nog niet vergeten.