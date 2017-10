Hazard laat zich uit over Gouden Bal-kansen en noemt zijn favoriet

Hazard denkt dat andere spelers meer aanspraak maken op de prestigieuze prijs. "Ik denk dat er nog veel spelers beter zijn dan ik, maar ik ben al blij om tot de laatste 30 spelers te behoren", vertelt hij aan Sky Sports.

In de toekomst dan misschien? "Dat weet ik niet. Ik heb er alleszins niet mijn doel van gemaakt. Mijn doel is om te spelen en me te amuseren op het veld. Als ik er aanspraak op wil maken, moet ik alles winnen met mijn club en België."

De laatste tien jaar ging het altijd tussen Messi en C. Ronaldo. Neymar en enkele anderen kloppen nu voorzichtig aan de deur. "Ik denk dat dit jaar Ronaldo wint. Hij won de Champions League en de Spaanse competitie met Real Madrid en werd EK-winnaar met Portugal. Hij verdient het", besluit Hazard.