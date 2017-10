Welke PSG-spelers ontbreken tegen Anderlecht? Emery geeft een update over de Parijse ziekenboeg

Het hoofddoel van PSG dit seizoen? De Champions League winnen. Met een 6 op 6 en een topprestatie tegen Bayern München zijn de Parijzenaars uitstekend aan hun Europese campagne begonnen. Het volgende hapje moet Anderlecht worden.

Vorig weekend tegen Dijon kon PSG-coach Unai Emery niet rekenen op vijf spelers. Niet de minsten ook: Cavani, Thiago Silva, Thiago Motta, Kurzawa en Verratti. De kans lijkt groot dat Cavani speelklaar geraakt. Achter de andere spelers staat een groter vraagteken.

Tegen L'Equipe zegt Emery het volgende over de situatie: "We zullen zien hoe de blessures evolueren. We willen een terugval absoluut vermijden den daarom zullen we geen risico's nemen tegen Anderlecht." Vandaag beslist de medische staf wie fit genoeg is om mee af te reizen naar de Belgische hoofdstad.