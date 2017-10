Vercauteren is duidelijk bij voorstelling: "Wat er na 15 maart nog gebeurt, interesseert me niet"

Het is toch verrassend dat Vercauteren voor een 1B-ploeg koos. "Ik heb veel geweigerd maar ik wilde ook veel niet meer doen en deze optie beantwoordt aan wat ik vooropgesteld had. Ik werk liever in de schaduw dan in de highlights. De staf blijft, er komt met Vincent Euvrard alleen nog één iemand bij", noteerde Het Nieuwsblad.

Ook opvallend, want Euvrard werd een jaar geleden nog ontslagen als hoofdcoach van Cercle. Vercauteren gaat voor niets minder dan promotie. "Het wordt alles of niks. De bezigheidstherapie na 15 maart interesseert mij niet. Play-Off 2 interesseert me enkel als dit nog zou kaderen in het project dat we voor ogen hebben."

Opportunisten

En hij wou ook nog iets rechtzetten. “Oostende heeft nooit met mij contact opgenomen! Ik word daar moe van! Er is geen enkel contact geweest met KVO, enkel opportunisten met misschien wel minder goede bedoelingen brachten mij in verband met KVO.”