Cercle Brugge haalt verrassend Belgische topcoach binnen, paar uur na ontslag Riga

door Johan Walckiers

Franky Vercauteren wordt de nieuwe coach van Cercle Brugge

Foto: © photonews

Een paar uur na de bekendmaking van het ontslag van José Riga is er al duidelijkheid over wie zijn opvolger zal worden. En dat is toch een verrassing, want Franky Vercauteren gaat de Vereniging onder zijn hoede nemen. De Belgische topcoach gaat dus in 1B aan de slag.