Antwerp dolgelukkig - "We staan derde, wie had dat gedacht?" - maar ook scherp "Volgende week een muur tegen Brugge en dan weer slechtste ploeg van België zeker?"

"We hadden zin om te winnen en wilden daarom Essevee meteen naar de keel grijpen. Dat is gelukt. En nu? We staan derde. Wie had dat durven denken", leek Geoffry Hairemans zichzelf een beetje in de arm te moeten knijpen.

Om vervolgens meteen tot de zinnen te komen: "Neen, we moeten realistisch blijven. Er is nog maar een derde van de competitie voorbij. Met oog op de rest van de competitie is dit wel goed, we hebben de luxe dat we een keertje kunnen verliezen omdat we een mooie buffer hebben opgebouwd."

Play-off 1? Daar lijkt nog niemand aan te denken bij Antwerp: "Laat ons maar rustig blijven, al willen we natuurlijk wel graag zo hoog mogelijk eindigen. Het vertrouwen is er, zoveel is duidelijk. We willen elke match opnieuw er vol voor gaan."

Ook Joeri Dequevy genoot zichtbaar van de overwinning, die er kwam na goed voetbal: "We gaan even genieten, maar we mogen niet te veel gaan zweven, want in voetbal kan het snel gaan. Als we volgende week weer een muur zetten tegen Club Brugge zijn we plots opnieuw de minst voetballende ploeg van België."