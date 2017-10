Een schamele 3 op 21 en toch: "Coach staat absoluut niet ter discussie. Bij niemand"

"Het was gewoon een offday", aldus middenvelder Hannes Van der Bruggen na afloop. "Jammer, want we kwamen al snel op voorsprong. We wilden de ruimte in de rug van de Standard-defensie uitbuiten. We konden hen zo in de problemen brengen, maar dan slikten we iets te snel die 1-1."

En ook voor trainer Anastasiou ziet het er somber uit. "De coach staat absoluut niet ter discussie. Bij niemand. Dat mag je aan iedereen vragen", bevestigt de Kortrijk-aanvoerder. "Twee weken geleden, na de de wedstrijd tegen Oostende, hebben we een meeting gehad met iedereen. Iedereen stond toen achter de coach. Het belangrijkste is nu vooral dat we naar onszelf kijken."

"Als je één keer wint, sta je meteen achtste"

Al komt de degradatiezone nu wel erg dichtbij. Kortrijk telt slechts vier punten meer dan rode lantaarn Oostende. "Als je één keer wint, sta je meteen achtste", aldus Van der Bruggen. "We moeten dus niet panikeren. Ik denk dat we genoeg kwaliteit hebben om weg te blijven uit die degradatiezone. Tegen Standard was het pas onze eerste echte offday, waarbij we soms weggespeeld werden."