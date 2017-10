Beerschot Wilrijk is leider af: "Het telt niet hoeveel weken je op kop staat, alleen waar je op het einde staat"

Zondag waren er nauwelijks kansen te zien in het Kuipje. "In de eerste helft lag er nog ruimte, maar later in de match koos Westerlo voor een defensievere opstelling en counterspel. Tegen zulke defensieve ploegen vinden wij moeilijk een oplossing", zegt Losada.

Er is nog helemaal niets beslist

Na enkele slechte passes en fouten oogde Losada bij momenten een beetje gefrustreerd. "Helemaal niet. Dat is gewoon deel van het spel", zegt hij. "Er zijn nog drie wedstrijden en alles ligt open. Bovendien hebben we het nog altijd in handen. Dus er is zeker geen reden om gefrustreerd te zijn."

"Het telt niet hoeveel weken je op kop staat, alleen waar je op het einde staat." Maar de topper tegen OHL zal toch een bepalende rol spelen of niet? "Ik denk het niet. We gaan elke wedstrijd voor de drie punten en dat zal volgende week niet anders zijn."