Mbappé is (bijna) klaar voor trip naar Brussel: "Anderlecht? De geschiedenis van de club ken ik een beetje"

Mbappé miste tegen Dijon redelijk wat kansen. "Misschien maar goed dat Cavani in Brussel weer diep in de spits zal spelen en ik opnieuw op de flank kan postvatten. Tegen Dijon zaten we gewoon al te veel met ons hoofd bij Anderlecht. Er waren hier jongens die duizenden kilometers hadden gereisd voor interlands", verklaart hij de mindere prestatie van PSG in Het Nieuwsblad. "Ons lichaam wilde niet mee en Dijon... Dat is zo'n match waarin je je job moet doen en winnen."

Maar op een zwak PSG hoeft Anderlecht niet te rekenen. "De Champions League, dat is wat anders. Daar leeft elke voetballer voor. Dan vergeet je de vermoeidheid en de reiskilometers. De Champions League is oorlog voor ons. We laden ons dan op om er iets speciaals van te maken."

Videoanalyse

Al is er wel nog wat huiswerk te doen. "Of ik iets van Anderlecht ken? De geschiedenis van de club een beetje, maar de spelers zal ik wel leren kennen via onze videoanalyse. Ik weet ook dat Youri Tielemans er voetbalde. In die maand dat we samen voetbalden bij Monaco ontdekte ik Youri. Goeie speler, hoor."