Opvallend: Barcelona denkt aan voormalig smaakmaker Jupiler Pro League

door Johan Walckiers

Leon Bailey zou op de radar staan van Barcelona

Het kan goed zijn dat Leon Bailey straks Racing Genk nog een stevige duit opbrengt. De jonge winger die in januari 2017 overstapte naar Bayer Leverkusen is immers zijn weg aan het vinden in Duitsland. En dat is blijkbaar enkele topploegen niet ontgaan.