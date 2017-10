Louwagie hekelt de impact van Bayat na gevoelige overgangen van Trebel en Vanhaezebrouck: "Er zijn te weinig vakbekwame spelersmakelaars"

Dat zorgt soms voor onvrede, weet ook Gent-manager Michel Louwagie. "Af en toe moet je tegen zo'n man eens zeggen, zoals ik in de winter deed met de plotse transfer van Trebel naar Anderlecht: Dit is voor ons zeer moeilijk slikken. Nadien was er bewust een paar weken windstilte bij mij", geeft hij aan in VISTA!.

"Misschien moest ik wat vlugger gehandeld hebben. De transfer sleepte wat aan, omdat ik iets gelijkaardigs wilde realiseren als met de transfer van Raman naar Standard."

In hetzelfde vaarwater

Over de belangrijke rol van Bayat is Louwagie duidelijk. "Er zijn te weinig vakbekwame spelersmakelaars. De job is niet zo eenvoudig. Je moet over verschillende kwaliteiten beschikken. Het voordeel van Bayat is dat hij in België blijft werken."

"Anderlecht, Gent, Club Brugge, Standard en Genk kunnen niet met dezelfde makelaar zaken doen. Vroeg of laat kom je in elkaars vaarwater terecht. De overgangen van Trebel en Vanhaezebrouck zijn daar een voorbeeld van."