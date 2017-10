Tweede geel voor Pocognoli, scheidsrechtersbaas duidelijk: "Videoref maakte juiste beslissing"

De videoref van dienst was Yves Marchand. Luc Wouters had eerst beslist een penalty te geven, maar hij werd teruggefloten door de man in het busje. "Perfect", oordeelde scheidsrechtersbaas Johan Verbist. Dat Wouters daarna geel gaf aan Pocognoli voor een schwalbe was volledig op zijn eigen rekening en niet op die van de videoref.

"De videoref heeft in dit geval prima werk geleverd", zegt Verbist in HLN. "Hij oordeelde dat het geen strafschop was en stuurde goed bij - een correcte ingreep. De beslissing om geel te geven maakte Wouters op eigen houtje. De hoofdref heeft de eindverantwoordelijkheid."