Clement laat ook jong geweld ontluiken: "Erg intelligent" en "Als je dit kan tegen Simon"

Schryvers kwam in de zomer over van Club Brugge en toonde dat er met hem rekening zal moeten gehouden worden. "Hij heeft een erg intelligente wedstrijd gespeeld. Als je zo kan debuteren tegen een speler als Simon, dan laat je zien dat je wat in je mars hebt", aldus Clement in Gazet van Antwerpen.

"Hij heeft in ieder geval bevestigd wat ik van hem verwachtte en kan enkel nog groeien. Ik ben ervan overtuigd dat hij binnen een jaar of twee een zeer goede verdediger is. Dat we deze jonge speler naar hier hebben kunnen halen, is een goede zaak voor de club."