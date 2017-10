Pocognoli reageert op de meest bizarre rode kaart uit zijn carrière na tussenkomst van de videoref: "Dat zou ik nooit doen"

Luc Wouters floot aanvankelijk een penalty nadat Pocognoli neerging in de zestien. Na het bekijken van de videobeelden, keerde de ref op zijn stappen terug en gaf hij de Standard-aanvoerder een tweede gele kaart voor een schwalbe.

"Als ik echt een strafschop veinsde, zou ik er niet moeilijk over doen om mijn fout toe te geven. Maar dat was niet het geval", benadrukte de linksachter maandagavond in La Tribune. "Ik zou dit nooit doen bij een 3-1-stand wanneer ik al een gele kaart heb. Ik ben er zeker van dat ik geraakt werd."

Discussie met Wouters

"Ik heb er na de match met de scheidsrechter over kunnen praten. Wat ik wel apprecieer, want in België gebeurt dit in tegenstelling tot in Engeland zelden. Ik was boos op meneer Wouters, maar ik heb hem niet beschuldigd. Hij verduidelijkte zijn keuze en dat respecteer ik. Alleen moet die elke week dezelfde zijn om controverse te vermijden."