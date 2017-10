Sa Pinto uit zijn ongenoegen na belangrijke driepunter tegen Kortrijk: "Onwaarschijnlijk"

De linksachter werd uitgesloten na een schwalbe. Al moest scheidsrechter Luc Wouters wel beroep doen op de videobeelden. "Het was een bizarre situatie", vertelde de Portugese trainer. "Het is goed dat we de videoref gebruiken voor strafschopfases. Maar om dan een tweede gele kaart aan Pocognoli te geven, dat is onwaarschijnlijk. 'Poco' is geen speler die theater speelt."

"Ik vertrouw mijn aanvoerder en geloof hem"

Pocognoli zelf reageerde niet op de fase. "HIj vertelde me na de rode kaart dat het niet gespeeld was", vervolgde Sa Pinto. "Ik vertrouw mijn aanvoerder en geloof hem. Zonder die uitsluiting had de score misschien nog veel hoger kunnen oplopen."

"We begonnen wat ongeconcentreerd aan de wedstrijd en kwamen zo op achterstand. Niet onlogisch, want de druk op de spelers was groot. Maar het belangrijkste zijn de drie punten. Dat was ons grote doel voor deze wedstrijd."