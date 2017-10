Probleem als er iets met Lukaku gebeurt? "Argentinië kan Messi ook niet vervangen"

door Johan Walckiers

door

Roberto Martinez beseft dat Romelu Lukaku op dit moment één van zijn pijlers is

Foto: © photonews

Het is een kwestie van (een beetje) tijd vooraleer Romelu Lukaku topschutter aller tijden wordt van de Rode Duivels. In het verleden kreeg hij veel kritiek en lag hij in de balans met onder meer Benteke, nu is hij onbetwist de nummer 1 van Roberto Martinez: "Argentinië kan ook niet zonder Messi."