Lukaku komt met antwoord op kritiek dat hij te weinig zou scoren tegen de 'grote zes': "Daar geniet ik van"

Sinds hij bij Manchester United speelt worden de prestaties van Lukaku nog meer met een vergrootglas bekeken. De aanvaller kreeg na de wedstrijd tegen Liverpool het verwijt te weinig te scoren tegen de grote ploegen. Dat deert hem zelf niet zozeer: "Ik weet dat de verwachtingen erg hoog zijn, maar dat is iets waar ik van geniet."

In de Premier League scoorde hij 15 goals in 57 wedstrijden tegen Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham. "Bij Everton was het moeilijk tegen deze teams. We speelden vooral om niet te verliezen en creëerden daardoor weinig kansen."

"Nu speel ik in een team dat wil winnen tegen grote ploegen, dus ik denk dat de situatie zal veranderen. Veel aanvallers missen grotere kansen dan ik maar het is altijd 'Romelu deed dit, Romelu deed dat'. Daar heb ik ondertussen ook geen probleem mee", aldus Lukaku.