Ronaldinho vond één persoon cruciaal voor zijn carrière: "Hij is ongetwijfeld de beste trainer die ik ooit gehad heb"

Tussen 2003 en 2008 maakte Ronaldinho grote sier bij FC Barcelona onder Frank Rijkaard. De Nederlandse coach is hij nog altijd dankbaar. "Rijkaard was cruciaal voor mij. Hij is ongetwijfeld de beste trainer die ik ooit heb gehad.

"Bij iedere wedstrijd straalde hij rust naar ons uit. Over die gave beschikt niet iedereen. Het was een genot om onder hem te spelen bij Barça", aldus de Braziliaan in gesprek met TV3. Ronaldinho scoorde 91 goals en kwam tot 52 assists in 198 wedstrijden voor de Catalaanse grootmacht.