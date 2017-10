Eerlijke Vormer knalde al na 27 seconden raak: "Beter kan niet, hé. Al schoot ik wel slecht, zeg"

De Nederlander was uiteraard in een opperbest humeur. "Beter kan niet, hé. We moeten deze lijn doortrekken. We spelen goed, het zit goed in elkaar en het zit ook mee", aldus de eerlijke Vormer.

"Oostende is een goeie ploeg, maar ze hebben vooral pech", erkende de Nederlander. "Die krabbelen wel opnieuw recht, het komt wel goed met die ploeg."