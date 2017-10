Zou Mignolet hier nog mee kunnen lachen? Klopp zet hem alweer op de bank

door Manuel Gonzalez



Simon Mignolet moet in de Champions League plaats maken voor Loris Karius

Foto: © photonews

Volgens ons kan hij er niet meer mee lachen, Simon Mignolet. In de Premier League is hij natuurlijk eerste keuze, maar in de Champions League moet hij telkens zijn plaats afstaan aan Loris Karius. Morgen tegen Maribor is het weer zover...