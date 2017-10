Toch ook wat zorgen bij Club Brugge: basispion valt uit

Denswil moest bij de rust vervangen worden. De Nederlandse verdediger had immers zijn enkel omgeslagen bij een ongelukkig contact. De volgende dagen moet er meer duidelijkheid komen over de blessure, maar de eerste dagen zal hij alvast niet kunnen trainen.

Denswil is een belangrijke pion in het geheel van Ivan Leko. De Nederlander is de meest voetballende verdediger en verzorgt mee de opbouw van achteruit.