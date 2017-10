Meunier gaat Neymar en Mbappé toch waarschuwen: "Maar ze kennen niets van Anderlecht"

door Manuel Gonzalez



Thomas Meunier dicht Anderlecht toch kansen toe tegen zijn PSG

Foto: © photonews

Anderlecht is gewaarschuwd: Thomas Meunier komt woensdag in de vorm van zijn leven afgezakt naar het Astridpark. "Als ik mag spelen", blijft de rechtsachter voorzichtig. Maar we zien het niet gebeuren dat coach Emery hem nu aan de kant laat, zeker niet in 'zijn België'.