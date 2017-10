Batshuayi krijgt raad van ex-spits Chelsea en Marseille: "Vertrek in januari, Conte moet je niet"

Cascarino, ex-spits van Chelsea, Aston Villa en Marseille, heeft dan ook een raad voor Batshuayi. "Als je club een 32-jarige aanvaller wil kopen, dan is het duidelijk", doelt hij op de plannen van Conte om Fernando Llorente te halen. "Dan heeft je manager niet veel vertrouwen in je", schrijft Cascarino in The Times.

Want Conte denkt nog steeds aan Llorente. "Conte doet er alles aan om Batshuayi niet te veel te laten spelen. Tegen Manchester City liet hij Willian nog invallen. Hoeveel moet Batshuayi nog verdragen. Conte wil hem niet en de fans denken daardoor dat hij niet goed genoeg is. Batshuayi heeft geen toekomst meer bij Chelsea en moet in januari vertrekken", vindt Cascarino.