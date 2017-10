Bij Anderlecht gehaald enkel omdat hij Belg is? "Aad de Mos en Filip Joos zeiden dat hij er niets te zoeken had, maar kijk..."

Aan het woord is vader André Gerkens, die de voorbije maanden genoeg hoorde dat zijn zoon enkel naar Anderlecht mocht omdat hij Belg was. "Aad de Mos oordeelde dat Pieter niks te zoeken had bij Anderlecht. Filip Joos had dezelfde mening. En zelfs in mijn omgeving opperden vrienden voorzichtig dat 'de stap toch enorm was'", haalt hij nu zijn gram in HLN. "Terwijl ik wist dat Pieter dit kon."

Niet verwonderlijk dat trainers gek zijn van Gerkens. Vrijdag bewees hij zijn waarde op een voor hem ongekende positie. "Bij de jeugd zag Pieter het al sneller dan de rest. Bij Anderlecht is hij beter omringd, dus dat maakt het makkelijker voetballen. Ik las dat Hein vragen heeft bij de resultaten van sommigen. Wel, Pieter behoort níet tot die groep. Heb je gezien hoe rap hij het veld oversteekt na defensief werk? Zijn motor is groot."