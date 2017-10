Vandenbempt over het andere Anderlecht onder Hein Vanhaezebrouck: "Dat heeft René Weiler nooit willen inzien"

Anderlecht scoorde Achter de Kazerne vier keer voor de rust. Een sterke eerste periode volstond voor een 3-4-overwinning. "Het debuut van Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht is een reuzemeevaller geworden", vond ook Peter Vandenbempt bij Sporza. "KV Mechelen is traditioneel een heel lastige verplaatsing voor de club en persoonlijk ook voor de coach. Beter kan je het niet dromen denk ik."

Een duidelijk aanvalsplan

"Los van het resultaat was vooral de manier waarop Vanhaezebrouck zijn team wilde laten voetballen. Dat was verfrissend. Anderlecht wilde dominant zijn, het wilde opbouwen en het had een duidelijk aanvalsplan met veel lopende mensen en veel diepgang. Dat leverde spektakel op", aldus de radiocommentator.

Vanhaezebrouck liet de landskampioen voetballen zoals de fans het willen. "Het was de manier van voetballen die Anderlecht altijd moet proberen te brengen. Daar heeft het ook de spelers en de kwaliteit voor. Dat heeft René Weiler nooit willen inzien", besluit Vandenbempt.