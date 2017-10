Keeperswissel bij Westerlo: "Niets te verwijten, maar hij heeft ons ook geen punten opgeleverd"

"Of het een ingreep was na de 0 op 6? Dat moet je aan de trainer vragen", gaf Van Hout zelf mee in zijn reactie (lees hier zijn volledige uitleg). Dus hebben we exact dat gedaan.

Van Langendonck op de bank

"Ik kan Koen niets verwijten, hij heeft zijn job gedaan", aldus Pelic. "Maar langs de andere kant heeft hij ons ook geen punten opgeleverd. In samenspraak met de keeperstrainer en de technische staff hebben we dan beslist om Kristof een kans te geven."

Voorbereiding

Nochtans was het voor het seizoen de bedoeling om Van Hout eerste keuze te maken. Maar de trainer kon niet én Van Langendonck zijn aanvoerdersband afpakken én hem dan ook nog eens uit de ploeg laten.

“Kristof had een een goeie voorbereiding. Dat heb ik hem toen ook verteld. Hij was wel teleurgesteld toen hij tweede keeper werd. Maar ik verwachtte van Koen dat hij positief bleef en zijn moment afwachtte", besloot Pelic. Hij loste niets over wie er volgende week tegen Roeselare in doel staat.