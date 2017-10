OH Leuven komt goed weg na betwiste fase in slotfase, Tubeke voelt zich bestolen

In de slotfase van de match leek een bal van Schuster over de doellijn te gaan vooraleer hij door de verdediging van OHL werd weggewerkt. Maar de scheidsrechter liet gewoon doorspelen. Doellijntechnologie of videorefs worden in de Proximus League nog niet gebruikt.

OHL kan het echter weinig schelen. Zij hebben nu vier matchen op rij gewonnen. Tubeke blijft troosteloos laatste met amper zes punten. Bij Cercle waren ze blijkbaar ook niet tevreden, want zij smeten José Riga buiten na een 1-1 tegen Roeselare.