Wesley intussen incontournable bij Brugge: "Maar blij dat ik hem ook eens een cadeautje kon geven"

door Johan Walckiers

Wesley was blij met zijn assist aan Ruud Vormer

Wesley Moraes, de naam is steeds meer een begrip aan het worden in Brugge. Vier goals en zondag ook zijn eerste assist voor blauw-zwart. De Braziliaan is - al wil hij het zelf niet zeggen - incontournable geworden in de ploeg van Ivan Leko.