Oeps... Chelsea kondigt 'sleutelspeler' Nainggolan aan als een vaste waarde in de nationale ploeg van Roberto Martinez

Bij Chelsea weet men maar al te goed dat Radja Nainggolan de sleutelspeler is van Roma. "De 29-jarige middenvelder is een landgenoot van Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi, en is bij menig aanval van Roma betrokken", aldus de Engelse landskampioen.

Chelsea sluit zijn vooruitblik af met de vermelding dat Nainggolan ook een vaste waarde is in de nationale ploeg van Roberto Martinez. Het moet zijn dat de Londenaars de jongste interlandbreaks iets over het hoofd hebben gezien...