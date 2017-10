Conte op zijn hoede voor Belg: "Hij is één van de beste middenvelders"

Op de persconferentie naar aanleiding van de wedstrijd van morgen tegen AS Roma, was Chelsea-trainer Antonio Conte niet gierig met lof. Onze landgenoot Radja Nainggolan kreeg een open doekje. "Hij is een van de beste middenvelders die er op onze velden rondlopen. We moeten hem uit de wedstrijd zien te houden", klonk het.

Het is een publiek geheim dat Conte Nainggolan er graag bij had bij Chelsea. Eerder probeerde de trainer 'il Ninja' al naar Juventus te halen, maar daar had de AS Roma-speler weinig oren naar.