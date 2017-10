De Bruyne is in topvorm, dat ondervindt nu ook Napoli

De Bruyne met een assist, we vallen haast in herhaling. City speelt momenteel groots tegen het Italiaanse Napoli, dat achter een ongrijpbare bal moet hollen. De Bruyne liet zich weer opmerken in de rol van aangever. Hij schoof de bal voorbij Albiol en Hysaj centraal voor doen. Een koud kunstje voor Gabriel Jesus, die tekende voor de 2-0.

Wat een knalprestatie van onze landgenoot weer tot nu toe. Bekijk hieronder zijn assist (opgelet: laden van de video kan even duren)

Inch. Perfect. Cross.



Turn the floodlights off and Kevin De Bruyne would still find you with a cross 👏 pic.twitter.com/iEk8pC7Pkg