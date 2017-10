De aartsmoeilijke vraag voor het Genk-bestuur: Stuivenberg houden of vervangen?

Het is een zeer lastige vraag waarover Peter Croonen, Patrick Janssens en Dimitri De Condé zich opnieuw moeten buigen. We kunnen ons inbeelden dat het lichtje 'niet storen' wel eventjes zal branden in de vergaderruimte.

Genk begon met grote ambities aan het seizoen, de top drie was de doelstelling. De reguliere competitie is één derde voorbij en Genk telt na 10 wedstrijden amper 2 overwinningen. Véél te weinig. Het is overduidelijk dat Stuivenberg niet uit deze groep haalt wat er in zit.