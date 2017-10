De plooien tussen Icardi en de Inter-fans zijn ondertussen volledig gladgestreken, maar: "Hij heeft er wel heel wat moeite voor moeten doen"

In zijn autobiografie beschreef de Inter-aanvoerder en spits een voorval met de Inter-ultra’s na afloop van een verloren wedstrijd in het seizoen 2015-2016. Daarin vertelde hij dat hij zijn shirt uitdeed om het aan een kind te geven, waarna een Inter-fan het shirt uit zijn handen nam en terug naar de aanvoerder gooide. Dat kon de aanvoerder maar moeilijk verkroppen



Icardi gaf in zijn boek een harde sneer naar de desbetreffende fans. “Misschien weten ze het niet, maar ik groeide op in één van Zuid-Amerika’s buurten met de hoogste cijfers vermoorde mensen. Met hoeveel mensen zijn ze? 100? 200? Ok, ik zal 100 criminelen uit Argentinië meebrengen die ze ter plaatse zullen omleggen.”

De speler werd na het uitlekken van die anekdote uitgespuwd door de fans. “Je gebruikt een kind om jezelf te rechtvaardigen en modder naar ons te gooien. Je bent geen man, je bent geen kapitein, je bent gewoon een smerige klootzak”, stond in een spandoek te lezen vorig seizoen tegen Cagliari.

Serie A-kenner Michael Van Vaerenbergh weet dat de plooien ondertussen helemaal gladgestreken zijn. “Icardi heeft er zelf heel wat moeite voor moeten doen. Met enkele vertegenwoordigers van de Curva Nord is hij vorig jaar nog gaan samenzitten en hebben ze lange gesprekken gevoerd om die uitspraken tot het verleden te laten behoren. Met resultaat gelukkig. De fans dragen hem weer op handen”