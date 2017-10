Dit is ons Team van de Week in 1B

Doel

Biebauw keepte ook tegen Cercle Brugge enorm secuur. Is een sterkhouder in doel, en slikte slechts één tegengoal in de laatste drie matchen. Dat hebben de West-Vlamingen grotendeels aan hem te danken.

Verdediging

Boulenger (OHL), Prychynenko (Beerschot Wilrijk), Biset (Westerlo) en Peyre (Union) vormen onze defensie. Biset en Prychynenko waren centraal achteraan heel sterk. Op geen foutje te betrappen.

Middenveld

Aguemon (OHL) was zonder twijfel de sterkste man op het veld in Tubeke-OHL, en scoorde met een knappe vrije trap. Verder krijgen ook Vercauteren (Union), Persoons (OHL) en Tabekou (Union) een speciale vermelding. Tabekou is ondertussen een vaste waarde in het elftal op de rechtse flank.

Aanval

Voorin tot slot posteren we Ferber (Union) en Cornet (Roeselare). Cornet werkte hard, stoorde goed en scoorde op de koop toe.