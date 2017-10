Ex-ref Serge Gumienny vond de spreekkoren van de voetbalfans wel 'geestig': "Tenslotte waren we ook amateurs"

Hoogtepunten waren natuurlijk de Champions League-duels. "Zelf floot ik drie wedstrijden in de Champions League. Dat was het summum van het Europese voetbal", vertelde Gumienny donderdag in de Bende van Annemie op Radio 1.

Kippenvel bij de hymne

"Daarnaast had ik ook het genoegen enkele keren als vierde ref mee te reizen met Frank De Bleeckere, die twee halve finales van de Champions League floot. De hymne voor de aftrap horen, gaf me altijd kippenvel."

Een scheidsrechter wordt vanuit de tribunes vaak vocaal aangevallen. Al kon Gumienny dat wel plaatsen. "Een heel stadion dat 'amateur, amateur, amateur, ...' riep, was geestig. Want uiteindelijk waren we ook amateurs." (lacht) Pas vanaf dit seizoen werken enkele scheidsrechters onder een semiprofstatuut.