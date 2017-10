Hairemans heeft duidelijke mening over 'vervelend' gedrag van ploegmaat Bolat: "Hij maakt op die manier niet veel vrienden"

In de openingsmatch tegen Anderlecht won hij opvallend veel tijd. En zondag tegen Zulte Waregem bleef hij lang liggen na een botsing met een eigen ploegmaat. "Was het geen fout", grapte hij nadien met scheidsrechter Alexandre Boucaut.

"Ik houd er niet van, en zeker niet bij 3-0", vertelde Jan Mulder toen het gedrag maandag ter sprake kwam in Extra Time. "Waarom? Het is vervelend gedrag."

Coach heeft niet liever

"Hij is niet veel vrienden aan het maken op die manier", wond ook ploegmaat Geoffry Hairemans er geen doekjes om. "Onze coach heeft niet liever. Opgedragen is het niet, het is vooral iets uit zijn eigen."