KVK-aanvoerder Hannes Van der Bruggen blikt al vooruit naar cruciale match tegen 'zijn' AA Gent

Het zal na een 3 op 21 en zeven matchen zonder zege tegen Gent moeten gebeuren voor Kortrijk. "We tellen even veel punten als AA Gent, maar we spelen thuis en daar kunnen we toch altijd iets meer", opent de middenvelder. "Na de match tegen Standard was het balen, maar vanaf dinsdag zijn we helemaal met die volgende match bezig."

"Je kan natuurlijk moeilijk altijd 'sorry' blijven zeggen. Soms moet je gewoon eens een wedstrijd doodmaken", weet Van der Bruggen. "Ik zou liegen moest ik zeggen dat het geen speciale match is tegen AA Gent. Ik heb er 12,5 jaar gespeeld. Voor mij persoonlijk hangt daar toch heel wat van af."

"We hebben tot hiertoe altijd goed voetbal gespeeld, maar iets te weinig punten gepakt. Tegen Standard wilden we iets realistischer voetballen. Met meer volk achter de bal en om zo te speculeren op de counter. Dat lukte even, maar daarna hebben we te weinig gevoetbald", besluit de kapitein.