Vanaken dacht terug aan het jaar voordien: "Even terugpakken, dus"

Het was immers een mooie revanche, vorig seizoen zorgde Yassine El Ghanassy in de absolute slotfase voor de overwinning van Oostende, deze keer was het Club Brugge dat het laatst kon lachen.

"Dat geluk dwing je wel een beetje af. Vorig jaar verloren we hier in de laatste minuut en vandaag winnen we in de laatste minuut. Even terugpakken, dus", aldus Hans Vanaken.